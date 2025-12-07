Cingolani e il super scudo comune per difendere i paesi europei Il nostro progetto Michelangelo Dome sarebbe un passo enorme

Open.online | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Le tecnologie dei paesi devono essere interconnesse, interoperabili e interscambiabili. Nessun nodo di leadership. Michelangelo sarebbe un passo enorme: la prima piattaforma aperta della difesa Ue realizzabile subito, in attesa della difesa comune ». Queste le parole dell’ad di Leonardo, Roberto Cingolani che, in un’intervista a Il Messaggero, ha sottolineato come «l’industria può facilitare il compito degli Stati nel costruire uno spazio Ue della difesa. Ma per stare nella Nato, non possiamo fare i mantenuti. L’Ue che si sieda intorno a un tavolo pragmaticamente e faciliti le aggregazioni». «Ci serve uno spazio comune della difesa. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Cingolani Super Scudo Comune