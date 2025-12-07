Cina verso la conferma del target di crescita | attese misure mirate

La Cina è sulla buona strada per centrare il raggiungimento di una crescita del PIL del 5% nel 2025. Target di crescita che, stando a quanto emerge dagli advisers di Pechino, dovrebbe essere riconfermata anche nel 2026 e negli anni successivi, nel tentativo di rivitalizzare l’economia e far uscire il paese dalla trappola della deflazione. Nonostante i programmi, però, l’attività economica si è indebolita dal mese di luglio, indicando che la domanda interna rimane debole, mentre il programma di sussidi del governo volge al termine. Gli ultimi indicatori di ottobre hanno evidenziato un peggioramento su tutti i fronti, con un sorprendente rallentamento della produzione industriale e una stabilizzazione delle vendite al dettaglio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Cina verso la conferma del target di crescita: attese misure mirate

