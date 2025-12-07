Cina lago Poyang Grande migrazione invernale degli uccelli

© Lidentita.it - Cina, lago Poyang. Grande migrazione invernale degli uccelli

cina lago poyang grandeUccelli migratori, lo spettacolare arrivo all'immenso lago Poyang in Cina video - Ecco una delle più straordinarie migrazioni invernali della natura: al lago Poyang, il più grande lago d'acqua dolce della Cina, situato nello Jiangxi, sono arrivati stormi di uccelli migratori ... Si legge su msn.com

cina lago poyang grandeCina, lago Poyang. Grande migrazione invernale degli uccelli - Al lago Poyang, il più grande lago d'acqua dolce della Cina, situato nello Jiang ... italpress.com scrive

cina lago poyang grandeCina: uccelli migratori svernano nel lago Poyang - Enormi stormi di uccelli migratori sono arrivati per svernare al lago Poyang, il più grande lago d'acqua dolce della Cina e la più grande area ... Da notizie.tiscali.it

Il grande lago Poyang supera il livello di guardia: l’acqua sommerge il tempio. Il video dal drone - Nel 2022, le immagini del lago Poyang quasi completamente prosciugato erano diventate il simbolo della prolungata siccità di quell'anno, una delle piaghe legate alla crisi climatica come i rovesci ... Riporta rainews.it

