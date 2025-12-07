Cina-Giappone sale la tensione | cosa è successo al largo di Okinawa

Il ministro della Difesa giapponese Shinjiro Koizumi ha riferito che il 6 dicembre aerei militari cinesi hanno ripetutamente agganciato il radar di controllo del tiro su caccia F-15 giapponesi nello spazio internazionale a sud-est dell’arcipelago nipponico di Okinawa. Koizumi, definendo quanto accaduto «pericoloso ed estremamente deplorevole», ha spiegato che gli aerei cinesi coinvolti erano caccia J-15 decollati dalla portaerei Liaoning. «Le illuminazioni radar sono andate oltre quanto necessario per la sicurezza del volo degli aerei», ha puntualizzato su X. Puntare il radar di controllo del tiro verso un altro aereo è un gesto minaccioso. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Cina-Giappone, sale la tensione: cosa è successo al largo di Okinawa

