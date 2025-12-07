Ciclocross che spettacolo la Coppa del Mondo in Sardegna
Si è disputata a Terralba-Marceddì, a sud di Oristano, la terza prova del massimo circuito mondiale, cancellata l'anno scorso per il maltempo. Successi per il belga Vanthourenhout (8° Agostinacchio) e l'olandese Brand (Casasola quinta). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Ciclocross, spettacolo al Mugello Circuit con 350 concorrenti
L'ora del Ciclismo. . Ciclocross di San Martino Highlights Le categorie internazionali chiudono alla grande il Master Cross Emilia Romagna: ritmo altissimo, sorpassi folli e finale da brividi. ? Ultima tappa = puro spettacolo. Questo è ciclocross level pro. #M - facebook.com Vai su Facebook
Ciclocross, Vanthourenhout trionfa a Terralba in Coppa del Mondo. Top 10 per Filippo Agostinacchio - Michael Vanthourenhout si è imposto in occasione della prova maschile élite valida per la tappa della Coppa del Mondo 2025 di ciclocross andata in scena ... Scrive oasport.it
COPPA DEL MONDO. LA SARDEGNA INCORONA VANTHOURENHOUT. BRAVO AGOSTINACCHIO OTTAVO - Volata a tre a Terralba nella manche italiana della Coppa del Mondo elite di Ciclocross e successo di Michael Vanthourenhout. Secondo tuttobiciweb.it
Coppa del Mondo ciclocross Terralba 2025 oggi: orari, tv, programma, streaming - La Coppa del Mondo di ciclocross arriva alla terza tappa e sarà in Italia a Terralba. Scrive oasport.it