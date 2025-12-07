Ciclismo | la festa delle società fiorentine a San Casciano
San Casciano Val di Pesa,7 dicembre 2025 - Organizzata dal Comitato Provinciale di Firenze della Federciclismo presieduto da Mario Mecacci, si è svolta presso l’Auditorium di Chianti Banca a San Casciano Val di Pesa, l’annuale festa delle società ciclistiche fiorentine a ricordare i risultati conseguiti nel corso del 2025. Dopo i saluti di rito la consegna dei premi per mano dei due professionisti Kristian Sbaragli (che ha cessato l’attività con il 2025) e Vincenzo Albanese, per i protagonisti dell’annata dal campione del mondo europeo e italiano su pista nella prova dell’inseguimento Francesco Matteoli, ai due campioni italiani sempre su pista Emanuele Ferruzzi e Luciano Gaggioli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
