Ciccio si è smarrito | Lo sto cercando incessantemente notte e giorno
Riceviamo e pubblichiamoChiedo aiuto per cercare il mio gatto smarrito il 21 novembre nei pressi di Via Carmine, a Brindisi. Lo sto cercando incessantemente notte e giorno ma non riesco a trovarlo.Ciccio è un gatto abituato solo in casa. Non è mai uscito per strada è scappato accidentalmente. È. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
