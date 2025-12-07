Ciaspolate indimenticabili | l' Abruzzo nella classifica dei sentieri più belli

Si apre la stagione sciistica e con l’arrivo dell’inverno cresce il desiderio di vivere la natura in una veste diversa e affascinante: paesaggi silenziosi, boschi innevati e panorami che si trasformano in scenari da cartolina.Le ciaspolate rappresentano una delle esperienze outdoor più suggestive. 🔗 Leggi su Chietitoday.it