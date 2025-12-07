Chris Pratt riconosciuto e inseguito al Colosseo da due ragazzi | Ma quello è Star-Lord!

Comingsoon.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La star hollywoodiana Chris Pratt è Roma in questi giorni per girare un documentario sulla necropoli vaticana. In una pausa, l'attore ha visitato il Colosseo e, inevitabilmente, qualcuno lo ha riconosciuto. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

chris pratt riconosciuto e inseguito al colosseo da due ragazzi ma quello 232 star lord

© Comingsoon.it - Chris Pratt riconosciuto e inseguito al Colosseo da due ragazzi: "Ma quello è Star-Lord!"

News recenti che potrebbero piacerti

Il finale di the terminal list: il ritorno di chris pratt esalta la stagione 1

The Terminal List, spiegazione del finale della serie con Chris Pratt

Spiegazione finale di The Terminal List con Chris Pratt

Cerca Video su questo argomento: Chris Pratt Riconosciuto Inseguito