Chris Pratt riconosciuto e inseguito al Colosseo da due ragazzi | Ma quello è Star-Lord!
La star hollywoodiana Chris Pratt è Roma in questi giorni per girare un documentario sulla necropoli vaticana. In una pausa, l'attore ha visitato il Colosseo e, inevitabilmente, qualcuno lo ha riconosciuto. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il finale di the terminal list: il ritorno di chris pratt esalta la stagione 1
The Terminal List, spiegazione del finale della serie con Chris Pratt
Spiegazione finale di The Terminal List con Chris Pratt
Un film #documentario sulla tomba di Pietro guidati da #ChrisPratt. L’attore statunitense in questi giorni sta girando in #Vaticano un viaggio alla scoperta della Necropoli vaticana, documentario prodotto da Vatican Media, Fabbrica di San Pietro e AF Films, - facebook.com Vai su Facebook