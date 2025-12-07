Chivu vince la scommessa Luis Henrique | risponde presente e si prende l’Inter?
Inter News 24 Chivu ha optato per Luis Henrique sulla fascia destra nella gara vinta contro il Como, vincendo la scommessa. Ora il brasiliano può prendersi l’Inter?. Il successo schiacciante dell’ Inter sul Como ha avuto tra i suoi protagonisti inattesi l’esterno brasiliano Luis Henrique. La sua prestazione ha fugato i dubbi sul ruolo di quinto di destra, dove si era creato un ballottaggio serrato con altri compagni di squadra, confermando le scelte dell’allenatore Cristian Chivu. Nei giorni precedenti al match, la posizione di quinto di destra aveva generato diverse speculazioni. Dopo l’ottima prova dell’esterno Diouf sulla fascia sinistra contro il Venezia, alcuni ipotizzavano una sua nuova gara da titolare, o magari un’altra partita fuori ruolo per il brasiliano Carlos Augusto (che contro il Como ha poi segnato dalla panchina). 🔗 Leggi su Internews24.com
