Inter News 24 Chivu Inter racconta una vittoria costruita con idee chiare, pressione alta, gestione del possesso e uso intelligente delle corsie. C’è ancora molto dell’Inter di Simone Inzaghi nella squadra attuale, ma i principi di Cristian Chivu, allenatore romeno alla guida dei nerazzurri, stanno diventando sempre più riconoscibili. Contro il Como sono stati proprio questi a fare la differenza. A partire dalla scelta di passare alla zona mista in difesa sui calci piazzati, che ha garantito maggiore solidità, fino all’impostazione tattica aggressiva e verticale. L’Inter ha sorpreso Cesc Fabregas, tecnico spagnolo dei lariani, con una pressione alta costante e verticalizzazioni rapidissime, talvolta persino troppo immediate, vista qualche imprecisione di troppo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, strategia azzeccata contro il Como: pressing, trappole e dominio totale

