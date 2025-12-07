Chivu Inter post Como | I ragazzi vogliono migliorarsi Diouf e Luis Henrique hanno dimostrato chi sono

Inter News 24 Chivu Inter post Como fotografa l’anima della squadra dopo il 4-0 di San Siro: non i gol, ma l’atteggiamento, il coraggio di prendersi rischi. Non si aggrappa al risultato, non esalta i quattro gol realizzati e non guarda la classifica. Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha scelto la strada della concretezza anche dopo la netta vittoria contro il Como. A colpirlo più del poker di San Siro è stato soprattutto l’atteggiamento dei suoi giocatori, capaci di interpretare la gara con coraggio, aggressività e personalità contro una squadra che lui stesso aveva definito “fastidiosa”. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter post Como: «I ragazzi vogliono migliorarsi, Diouf e Luis Henrique hanno dimostrato chi sono»

