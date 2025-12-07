Chivu Inter l’investitura di Repubblica | È davvero l’allenatore dell’Inter
Inter News 24 Chivu Inter al centro dell’analisi di Repubblica dopo il 4-0 al Como: la trasformazione è completa, il tecnico romeno è diventato il vero riferimento. Il momento è magico, la vetta della Serie A è tornata nelle mani della squadra di Cristian Chivu e l’entusiasmo attorno ai nerazzurri cresce partita dopo partita. Dopo il poker inflitto al Como di Cesc Fabregas, anche l’edizione odierna di Repubblica si concentra sull’operato dell’allenatore romeno, diventato ormai il volto simbolo di questa nuova Inter. Secondo il quotidiano, la trasformazione di Chivu è sotto gli occhi di tutti. Da tecnico inizialmente prudente, quasi misurato in panchina, è diventato un allenatore sempre più immerso nella partita, trascinato dall’intensità della sua squadra e da un coinvolgimento emotivo che ricorda da vicino il suo predecessore Simone Inzaghi, ex tecnico nerazzurro protagonista degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Internews24.com
