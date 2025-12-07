Inter News 24 Chivu Inter l’idea del tecnico frutti a già sette reti segnate, media impressionante per il Club meneghino in questa stagione. L’Inter continua a dominare la Serie A non solo per qualità di gioco e continuità di rendimento, ma anche per la capacità di sfruttare al massimo le palle inattive. I numeri offensivi parlano chiaro: con 56 gol già all’attivo e una partita ancora da completare, i nerazzurri sono di gran lunga la squadra più prolifica del campionato. Non solo Lautaro Martínez e Marcus Thuram, attaccanti trascinatori del reparto offensivo, ma ben 16 giocatori diversi sono già andati a segno, a conferma di una produzione corale e costante. 🔗 Leggi su Internews24.com

Chivu Inter, il tecnico rumeno trova l'arma decisiva della stagione: numeri da vertice per i nerazzurri