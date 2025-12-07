Chivu Inter difende il gruppo | Danno l’anima per il club e per i tifosi

Inter News 24 Chivu Inter difende la squadra dopo il 4-0 al Como con parole forti e cariche di significato: tutela dei singoli, fiducia nei giovani. Non è solo una vittoria netta, non è soltanto un 4-0 che vale la vetta per una notte. Per Cristian Chivu, allenatore romeno dell'Inter, il successo contro il Como è soprattutto la conferma di un percorso umano prima ancora che tecnico. Il tecnico nerazzurro ha voluto metterci la faccia in difesa dei suoi calciatori, ricordando le difficoltà attraversate negli ultimi mesi e le critiche che hanno accompagnato l'estate. DIFESA DEL GRUPPO – «Questi ragazzi hanno voglia di migliorarsi, capiscono i momenti, sanno cosa devono aggiungere per fare un altro salto di qualità.

