Chivu ha dato un’anima all’Inter e cancellato il fantasma Fabregas
Il manifesto dell’ Inter di Cristian Chivu è quello del terzo gol nella serata della partita quasi perfetta contro il Como di Cesc Fabregas: aggressione all’avversario, recupero palla, verticalità e tecnica. Tutto quello che un allenatore può chiedere alla sua squadra ma che di solito impiega mesi, se non anni, per ottenere. E ‘ vero che l’Inter di Chivu nasce sulle ceneri di quella di Inzaghi, che su alcuni meccanismi ha lavorato per stagioni intere, ma è altrettanto innegabile che la transizione dal passato al futuro sia stata complicata e veloce. Che il manifesto si sia palesato davanti all’uomo che avrebbe dovuto prendere il posto di Inzaghi sulla panchina dell’Inter, e che ha detto no restando a Como, è una circostanza che aggiunge valore simbolico alla scena. 🔗 Leggi su Panorama.it
