Il PENNY Market di Curti ha chiuso nella giornata di oggi, domenica 7 dicembre 2025. Secondo quanto abbiamo appreso, la stessa sorte riguarderà anche la sede di Maddaloni, per la quale viene indicata una chiusura prossima. Al momento, non è stata diffusa alla nostra redazione alcuna comunicazione pubblica dettagliata sulle ragioni dello stop né sulle . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Chiude il PENNY Market di Curti: oggi 7 dicembre 2025 serrande abbassate, a breve chiusura anche a Maddaloni