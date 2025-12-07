Chiude il PENNY Market di Curti | oggi 7 dicembre 2025 serrande abbassate a breve chiusura anche a Maddaloni

Sbircialanotizia.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il PENNY Market di Curti ha chiuso nella giornata di oggi, domenica 7 dicembre 2025. Secondo quanto abbiamo appreso, la stessa sorte riguarderà anche la sede di Maddaloni, per la quale viene indicata una chiusura prossima. Al momento, non è stata diffusa alla nostra redazione alcuna comunicazione pubblica dettagliata sulle ragioni dello stop né sulle . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

