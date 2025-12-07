Chiesa torna in Italia? Roma e Napoli hanno effettuato dei sondaggi nella giornata di ieri Tmw

Sia la Roma che il Napoli parrebbero interessati a Federico Chiesa, esterno del Liverpool ex Juventus e Fiorentina. L’italiano non trova molto spazio a Liverpool sin dall’anno scorso, però a giugno aveva espresso la volontà di mettersi in gioco e di restare. Slot aveva accolto di buon grado l’opzione, ma è pur vero che anche in un momento in cui i rapporti con Salah sono ai minimi termini l’ex campione d’Europa non trova chissà che spazio o continuità performativa. Ne parla Tuttomercatoweb. Chiesa, Roma e Napoli lo cercano. Il problema – paradossalmente – è Salah (Tmw). Si legge così sul portale dedicato al mercato: “Federico Chiesa può tornare in Italia? Le buone prestazioni dell’ultimo periodo hanno messo l’accento su come l’esterno italiano stia decisamente meglio rispetto a un anno fa, trovando comunque poco spazio nel Liverpool di Slot. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

