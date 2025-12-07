Chiellini prima di Napoli Juve | Koopmeiners più di una guida davanti senza punti di riferimento Attaccanti? Vedo più convinzioni in David e Openda

Giorgio Chiellini, il Director of Football Strategy della Juventus,, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida del Maradona Nel prepartita di Napoli Juventus, Giorgio Chiellini a Dazn ha analizzato temi di campo e contesto, offrendo una lettura lucida delle scelte tecniche e della crescita di alcuni protagonisti bianconeri. PIETRE CONTRO IL . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Chiellini prima di Napoli Juve: «Koopmeiners più di una guida, davanti senza punti di riferimento. Attaccanti? Vedo più convinzioni in David e Openda»

