Giorgio Chiellini è intervenuto a Dazn nel pre-partita di Napoli-Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni integrali. Chiellini: «Stasera giochiamo senza punti di riferimento». « Arrivo allo stadio? Siamo abituati a ben di peggio, qui non è mai tranquillo ma nel limite della sportività. Mi aspetto una partita di ritmo e intensità, ma voglio parlare solo di calcio. Koopmeiners? È un giocatore diverso da quello che ero io o da quello che è Buongiorno al Napoli, è un ragazzo intelligente e ha avuto un impatto positivo anche da braccetto sinistro. Ha ripreso ritmo e sicurezza, ciò che sta facendo meglio è un ruolo di guida, che posiziona, che aiuta i compagni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Chiellini: «Abbiamo scelto di non dare punti di riferimento al Napoli, a Roma hanno vinto con i duelli»