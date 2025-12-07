Chiellini | Abbiamo scelto di non dare punti di riferimento al Napoli a Roma hanno vinto con i duelli
Giorgio Chiellini è intervenuto a Dazn nel pre-partita di Napoli-Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni integrali. Chiellini: «Stasera giochiamo senza punti di riferimento». « Arrivo allo stadio? Siamo abituati a ben di peggio, qui non è mai tranquillo ma nel limite della sportività. Mi aspetto una partita di ritmo e intensità, ma voglio parlare solo di calcio. Koopmeiners? È un giocatore diverso da quello che ero io o da quello che è Buongiorno al Napoli, è un ragazzo intelligente e ha avuto un impatto positivo anche da braccetto sinistro. Ha ripreso ritmo e sicurezza, ciò che sta facendo meglio è un ruolo di guida, che posiziona, che aiuta i compagni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Scopri altri approfondimenti
Chiellini carica la Juve: «Fondamentale ripartire con una vittoria a Cremona, ma domani è un’altra partita importante. Abbiamo un doppio obiettivo»
Ma che cosa abbiamo fatto? | Chiellini in lacrime: ceduto il giocatore, ora è diventato il più forte al mondo in quel ruolo
Chiellini sui giovani: "Ci godiamo Yildiz, purtroppo abbiamo dovuto cederne altri..."
#Chiellini su #Spalletti: "La carriera di Luciano parla per lui, non ho avuto la fortuna di essere allenato da lui. Abbiamo stretto un buon rapporto quando mi ero già ritirato e sono andato a trovare i ragazzi della Nazionale. Alla Juventus sta lavorando bene sui d - facebook.com Vai su Facebook
Juventus, Chiellini: “La storia della Juventus è fatta di cicli e anticicli. Purtroppo ora siamo in un anticiclo - Le parole del direttore delle strategie della Juventus, Giorgio Chiellini, alla serata di Gala del Club Urbe Bianconera ... Riporta gianlucadimarzio.com
Yildiz, Vlahovic e mercato: Juve, Chiellini dice tutto. "A gennaio pronti ma..." - Miretti ha parlato così nel pre partita: "La Coppa Italia è un obiettivo, poi ci serve trovare anche continuità. Come scrive tuttosport.com
Juventus, Chiellini: “La situazione di Vlahovic non cambia. Rinnovo Yildiz? C’è volontà da entrambe le parti” - Le parole di Giorgio Chiellini prima della gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro l'Udinese: le sue dichiarazioni ... Lo riporta gianlucadimarzio.com