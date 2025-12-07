Chiellini a Dazn | Koopmeiners è più di una guida davanti saremo senza punti di riferimento…Vedo più convinzione in David e Openda

Juventusnews24.com | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiellini a Dazn: il dirigente della Juventus ha parlato prima della gara del Maradona contro il Napoli. Tutte le sue dichiarazioni. Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy bianconero, ha parlato a Dazn presentando Napoli Juve. PIETRE CONTRO IL PULLMAN – «Eravamo abituati a ben di peggio, potevamo evitare il passaggio tra tifosi ma tutto tranquillo. Non è mai tranquillo qui ma al limite della sportività. Ma è solo bello parlare di calcio» KOOPMEINERS BRACCETTO – «Sta facendo bene, è un giocatore diverso da quello che ero io o Buongiorno stasera. Può portare qualità, ha avuto impatto positivo ma si vede che ha ripreso ritmo e sicurezza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

chiellini a dazn koopmeiners 232 pi249 di una guida davanti saremo senza punti di riferimento8230vedo pi249 convinzione in david e openda

© Juventusnews24.com - Chiellini a Dazn: «Koopmeiners è più di una guida, davanti saremo senza punti di riferimento…Vedo più convinzione in David e Openda»

Leggi anche questi approfondimenti

Chiellini a DAZN: «Quello che si legge su Vlahovic è surreale. Non si muove, è un giocatore importante della Juve. Koopmeiners è un mediano da ritrovare, speriamo…»

Chiellini a Dazn: «Vlahovic resta alla Juve fino al 2026, notizie surreali»

Chiellini a Dazn prima di Juve Udinese: «Decisione sofferta su Tudor, ma serviva per costruire il futuro. Spalletti? Permettetemi di aspettare questa cosa»

Chiellini a Dazn: "Arrivo allo stadio burrascoso? Eravamo abituati a ben di peggio. Koopmeiners braccetto? E' una guida. Sulla formazione..." - Giorgio Chiellini &#232; stato intervistato da Dazn prima della sfida con il Napoli. Come scrive tuttojuve.com

Koopmeiners, Chiellini diretto e poi cita Allegri: "Il suo ruolo &#232; questo. Vlahovic? È molto semplice - La Juve è pronta a scendere in campo per affrontare l'Atalanta e prima del fischio d'inizio della gara, Giorgio Chiellini, Head of Football Institutional Relations dei bianconeri, ha voluto fare ... Scrive tuttosport.com

Juventus, Chiellini: "Koopmeiners ha bisogno di fiducia. Vlahovic non si muove fino al 30 giugno 2026" - Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d'inizio di Juventus- calciomercato.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Chiellini Dazn Koopmeiners 232