Chiellini a Dazn | Koopmeiners è più di una guida davanti saremo senza punti di riferimento…Vedo più convinzione in David e Openda
Chiellini a Dazn: il dirigente della Juventus ha parlato prima della gara del Maradona contro il Napoli. Tutte le sue dichiarazioni. Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy bianconero, ha parlato a Dazn presentando Napoli Juve. PIETRE CONTRO IL PULLMAN – «Eravamo abituati a ben di peggio, potevamo evitare il passaggio tra tifosi ma tutto tranquillo. Non è mai tranquillo qui ma al limite della sportività. Ma è solo bello parlare di calcio» KOOPMEINERS BRACCETTO – «Sta facendo bene, è un giocatore diverso da quello che ero io o Buongiorno stasera. Può portare qualità, ha avuto impatto positivo ma si vede che ha ripreso ritmo e sicurezza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
