Chiara Poggi era innamoratissima di Stasi ma Alberto le mentiva Una volta l’abbiamo seguito e l’abbiamo visto andare verso l’autostrada | le rivelazioni di Oggi
“Chiara era innamoratissima del suo fidanzato”. “Alberto mentiva a Chiara”. È un ritratto in chiaroscuro quello che emerge dalle testimonianze dell’epoca del delitto di Garlasco, messe assieme dal settimanale Oggi, che ha deciso di passare in rassegna le parole di parenti, amici, vicini, colleghi e conoscenti di Chiara Poggi – morta il 13 agosto del 2007 – e di Alberto Stasi, condannato a 16 anni per il suo omicidio. L’obiettivo? “Sapere chi fosse Chiara, come vivesse, cosa notasse o avesse a cuore, cosa l’avrebbe scandalizzata, colpita, messa in allarme, e cosa no”, spiega la giornalista Paola Manciagli, che ha provato ad analizzare nel dettaglio il rapporto tra i due fidanzati e alcuni aspetti controversi della loro storia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
