Chiama il 112 e minaccia di gettarsi dalla scogliera l' operatore lo trattiene al telefono mentre fa partire i soccorsi

Aveva intenzione di farla finita e, in preda a un grave stato di alterazione psichica, ha telefonato al 112 minacciando di buttarsi a mare. La prontezza dell'operatore e dei colleghi carabinieri hanno evitato che accadesse il peggio sulla scogliera del molo Nord di Martinsicuro (Teramo) poche ore.

