Chiama il 112 e minaccia di gettarsi dalla scogliera l' operatore lo trattiene al telefono mentre fa partire i soccorsi

Chietitoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aveva intenzione di farla finita e, in preda a un grave stato di alterazione psichica, ha telefonato al 112 minacciando di buttarsi a mare. La prontezza dell'operatore e dei colleghi carabinieri hanno evitato che accadesse il peggio sulla scogliera del molo Nord di Martinsicuro (Teramo) poche ore. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

