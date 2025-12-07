Chi vuole essere milionario-Il Torneo con Gerry Scotti dal 7 dicembre | novità e anticipazioni

Dopo il grande successo de La Ruota della Fortuna, Canale 5 riaccende le luci su uno dei quiz più iconici della televisione italiana: Chi vuol essere milionario?. Ma non si tratta di una semplice riproposizione del format che ha fatto la storia della tv nostrana dal 2000, bensì di una versione completamente rinnovata, ribattezzata Chi vuol essere milionario-Il Torneo. Alla guida, come sempre, Gerry Scotti, il conduttore che ha battuto ogni record entrando nel Guinness dei Primati per il maggior numero di puntate presentate al mondo: 1.690, un numero da capogiro, che racconta da solo il legame tra il presentatore e il pubblico italiano. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Chi vuole essere milionario-Il Torneo con Gerry Scotti dal 7 dicembre: novità e anticipazioni

