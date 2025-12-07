Chi vuol essere milionario? dopo il miracolo Ruota della Fortuna Gerry Scotti prova il bis con il Torneo

In prime time su Canale5, la resurrezione di un format che si pensava morto e sepolto dopo il boom dei primi anni '2000 e l'inevitabile scomparsa nel 2020. Ma Gerry Scotti riuscirà a ripetersi? A volte ritornano. 25 anni dopo la primissima puntata, andata in onda il 22 maggio del 2020, e 5 anni dopo l'ultima, datata 5 novembre 2020, Canale5 rianima un format che si pensava morto e sepolto come "Chi vuol esser Milionario?", da domenica 7 dicembre in onda in prima serata con una nuova formula chiamata "Torneo". Dopo l'inimmaginabile exploit di La Ruota della Fortuna, resuscitato dal nulla con ascolti record tanto nell'access prime time quanto in prime time, Gerry Scotti va a caccia di un clamoroso bis con un programma che l'ha fatto entrare nel Guinness World Records, per il .

