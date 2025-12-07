Chi vuol essere milionario 2025 – Il torneo torna su Canale 5 | ecco quando in tv

Chi vuol essere milionario torna su Canale 5 con la versione Torneo. Al timone ritroviamo Gerry Scotti. Scopriamo la data di inizio e tutte le anticipazioni della nuova edizione. Chi vuol essere milionario 2025: quando su Canale 5. Al via da domenica 7 dicembre 2025 in prima serata su Canale 5 “ Chi vuol essere milionario 2025 – Il Torneo ” in una formula completamente rinnovata. Si tratta di una evoluzione del format pensata per aumentare ritmo e competitività presentata anche questa volta da Gerry Scotti, volto storico del programma fin dal debutto italiano nel 2000. Il conduttore, infatti, ha firmato un record mondiale, entrando nel Guinness World Records come presentatore con il maggior numero di puntate condotte a livello internazionale. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Chi vuol essere milionario 2025 – Il torneo torna su Canale 5: ecco quando in tv

