Chi sono la moglie e l’ex di Max Giusti Benedetta Bellini e Selvaggia Lucarelli | Ero sicuro che non mi sarei mai sposato invece…

Max Giusti e Benedetta Bellini si sono conosciuti nel 2004, e pare che l’amore sia sbocciato dopo aver trascorso una bella serata insieme ad uno spettacolo di Beppe Grillo. “ Dopo lo spettacolo siamo andati a cena da un amico che aveva aperto un ristorante, lui però la corteggiava, le ha portato un mazzo di fiori, ma alla fine è andata bene – ha raccontato proprio Max Giusti a Oggi è un altro giorno in merito al primo appuntamento con la moglie – È completamente diversa da me, molto elegante e chic, mi ha insegnato tante cose; una grande evoluzione grazie a lei, ero sicuro che non mi sarei mai sposato, invece. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi sono la moglie e l’ex di Max Giusti, Benedetta Bellini e Selvaggia Lucarelli: “Ero sicuro che non mi sarei mai sposato, invece…”

