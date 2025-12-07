Chi sono i genitori e il fratello anche suo manager di Sara Errani

Nata a Bologna ma cresciuta a Massa Lombarda, in provincia di Ravenna, Sara Errani si è trasferita quando era piccolissima insieme ai suoi genitori. Aveva infatti appena due anni quando ha lasciato la sua città natale insieme alla famiglia. I genitori di Sara Errani, infatti, hanno cambiato vita per ragioni lavorative e lì hanno costruito il centro del loro modo. Proprio il papà, Giorgio, quando la figlia aveva cinque anni l’ha introdotta al mondo del tennis, iscrivendola al circolo di Villa Polis di Barbiano di Cotignola. I genitori hanno sempre fatto il tifo per Sara, sostenendola in ogni sua scelta e in ogni singola sfida: di recente, però, hanno vissuto delle immense soddisfazioni, considerando il cambio di passo della figlia, che ha conquistato medaglie straordinarie anche in coppia con Jasmine Paolini. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi sono i genitori e il fratello (anche suo manager) di Sara Errani

