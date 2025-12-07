Chi sono i genitori di Jasmine Paolini Ugo e Jacqueline Gardiner

I genitori di Jasmine Paolini sono Ugo Paolini, padre italiano di origini lucchesi, e Jacqueline, madre polacca con ascendenze ghanesi; Ugo gestisce un bar e Jacqueline è un’insegnante, e entrambi hanno avuto un ruolo chiave nel supportare la carriera tennistica di Jasmine, che ha anche un fratello più piccolo che gioca a tennis. Ugo Paolini ha 62 anni, è toscano originario della Garfagnana (in provincia di Lucca). Di lui si sa poco, ma quel poco dice tutto: da giovane era proprietario di un bar, lì conobbe quella che sarebbe diventata sua moglie, Jacqueline. Vi lavorava come cameriera dopo essersi trasferita dalla Polonia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi sono i genitori di Jasmine Paolini, Ugo e Jacqueline Gardiner

