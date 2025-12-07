Chi se ne frega caos Sinner | stavolta ha proprio perso la pazienza
Jannik Sinner, per l’ennesima volta, è finito al centro dell’attenzione: cos’è successo di preciso in questo caso. Jannik Sinner è il grande fuoriclasse italiano del tennis del ventunesimo secolo. Il giocatore altoatesino, arrivato ad essere anche numero uno al mondo per oltre un anno, attualmente si trova al secondo posto della classifica ATP, e sta dimostrando tutto quanto il suo valore all’interno del tennis che conta. Soltanto nel 2025 ha conquistato i tornei Major dell’Australian Open e di Wimbledon, ma anche le ATP Finals. Successi di un certo valore e spessore, che meritano eccome di essere considerati. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
Altre letture consigliate
"Perché é cosí che ti frega, la vita. Ti piglia quando hai l'anima ancora addormentata e ti semina dentro un'immagine, o un odore, o un suono che poi non te lo togli piú. E quella lì era la felicità. Lo scopri dopo, quando è troppo tardi. E già sei, per sempre, un es - facebook.com Vai su Facebook
Vagnozzi stavolta deve fermare Sinner: "Volevo allenarmi, ma lui è il capo..." - Jannik Sinner voleva allenarsi subito dopo la partita d’esordio agli Us Open, vinta in tre set contro Kopriva 6- Secondo corrieredellosport.it