Chi ha vinto Tu sì que vales | trionfa il piccolo mago Kay La Ferrara proposta di nozze in diretta

L’emozione della mamma che ha ricevuto il premio dopo la proclamazione. Dieci anni appena compiuti e un talento che ha attraversato lo studio come un incantesimo. Kay La Ferrara, romano, appassionato di magia sin da quando lo zio gli mostrò il primo trucco durante una festa di compleanno, è il vincitore dell’edizione 2025 di Tu sì que vales, la dodicesima edizione del talento con il 38,68% dei voti. Al piccolo il montepremi di 100.000 euro. A ricevere il premio la madre, emozionatissima, visto che i minori dopo la mezzanotte non possono essere presenti sul piccolo schermo. Il baby talento ha stupito anche per l’eloquio come sottolineato più volte da Paolo Bonolis. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Chi ha vinto Tu sì que vales: trionfa il piccolo mago Kay La Ferrara, proposta di nozze in diretta

Argomenti simili trattati di recente

Il sabato infuocato della tv Chi ha vinto la gara di ascolti tra "Ballando" e "Tu si que vales", cosa hanno scelto gli italiani ? - facebook.com Vai su Facebook

Tú sí que vales (@tusiquevales_it) / Posts Vai su X

Ascolti TV 1 novembre: chi ha vinto tra Ballando e Tu sì que vales, testa a testa tra Scotti e De Martino - In prima serata la sfida tra Ballando con le stelle, programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci e Tu sì que vales, programma di Canale5 con Maria De ... Da fanpage.it

Ascolti tv 15 novembre: chi ha vinto tra Ballando e Tu Si Que Vales, la sfida tra Gerry Scotti e De Martino - In prima serata la sfida tra l'ottava puntata di Ballando con le Stelle in onda su Rai1 e un nuovo appuntamento con Tu si que vales su Canale 5. Da fanpage.it