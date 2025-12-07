Chi ha vinto Tu si que vales 2025? Ecco il nome del vincitore

Chi ha vinto Tu si que vales 2025? Ecco il nome di chi ha trionfato nel programma di Canale 5 durante la Finale in onda sabato 7 dicembre 2025 nella prima serata dell’ammiraglia Mediaset. Dopo intense sfide, con talenti a livello internazionale che hanno portato performance uniche e mai viste sul palco dello show, il pubblico grazie al televoto da casa ha decretato il vincitore di questa edizione eleggendo un piccolo, grande mago e mentalista capace di stupire tutti, giudici compresi e lasciare il grande pubblico a bocca aperta. Chi ha vinto Tu si que vales 2025? Ecco chi ha trionfato. Chi ha vinto Tu si que vales 2025? Sfida dopo sfida, ballo dopo ballo, canto dopo canto, esibizione dopo esibizione, un solo concorrente si è fatto strada tra tutti. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Chi ha vinto Tu si que vales 2025? Ecco il nome del vincitore

