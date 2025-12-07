Chi è Pasquale Morgese l’ex socio di Chiara Ferragni | Pensava solo ai soldi quando scoppiò il pandoro gate pensai alla fine
Pasquale Morgese è un imprenditore pugliese di Barletta che lavora nel settore delle calzature da generazioni. Nel 1991 ha fondato insieme al fratello Mofra Shoes, un’azienda specializzata in scarpe per uomo, donna e bambino che da oltre sessant’anni opera nel mercato calzaturiero. È proprio attraverso questa realtà che ha avviato la collaborazione con il brand di Chiara Ferragni, diventando fino allo scorso anno proprietario del 27,5% delle quote di Fenice Srl, la holding che gestisce l’impero economico dell’influencer. Dal 2021 presenta le sue collezioni in fiere di prestigio come Pitti Uomo e rimane profondamente legato alla sua terra d’origine. 🔗 Leggi su Cultweb.it
