Chi è l’ultimo ex di Paola Caruso Gianmarco e le nozze saltate | Praticamente una relazione in quattro

L’ultimo compagno di Paola Caruso, e promesso sposo, era Gianmarco, ma la loro relazione è terminata con l’annullamento delle nozze previsto per il 2025, a causa di divergenze emerse durante la cura del figlio di lei, Michele, e dopo che l’ex compagna di lui aveva lanciato accuse sui social. La Caruso ha rivelato in TV (a Verissimo) che la rottura è stata difficile, citando l’inadeguatezza di Gianmarco nel sostenerla durante il periodo di cure del figlio negli USA e il fatto che lei si sia sentita costretta a denunciarlo insieme all’ex compagna di lui per questioni gravi. Paola Caruso ripercorre i difficili momenti passati in America durante l’operazione di suo figlio: “ Gianmarco mi ha lasciato sola quando ero in America per l’operazione di Michelino. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi è l’ultimo ex di Paola Caruso, Gianmarco e le nozze saltate: “Praticamente una relazione in quattro”

