Chi è l’ultimo ex compagno di Ivana Spagna il suo manager Ugo Cerruti | Ho sempre sospettato la sua infedeltà

Naufragato il matrimonio lampo Patrick Debort, Ivana Spagna conosce l’avvocato diventato suo agente Ugo Cerruti. Il loro rapporto iniziato nel 1992, si trasforma in lungo amore durato quindici anni. Ivana con l’ex compagno Ugo Cerruti sono stati insieme, finché lei non scopre un tradimento di lui. Ivana ha ammesso di aver sempre sospettato i tradimenti, ma non lo ha mai beccato in flagrante “per questo lui si definisce un santo e comunque io gli voglio bene, forse gli viglio più bene adesso”, ha ammesso. Adesso che ciascuno dei due ha la propria vita, lei non ha più alcun pensiero. La cantante è stata sposata soltanto una volta, con il modello francese Patrick Debort, con cui è convolata a nozze nel 1992 dopo una frequentazione durata otto anni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi è l’ultimo ex compagno di Ivana Spagna, il suo manager Ugo Cerruti: “Ho sempre sospettato la sua infedeltà”

