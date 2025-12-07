Chi è Lorenzo Vitali il 30enne che ha ucciso la nonna a martellate

L' omicidio che si è consumato ieri ad Acilia, nella periferia di Roma, ha lasciato sconvolti per la sua brutalità: il giovane Lorenzo Vitali ha ucciso sua nonna, l'80enne Gabriella Armari, servendosi di un martello. Un vero e proprio raptus violento. In queste ore gli inquirenti stanno cercando di ricostruire le dinamiche del crimine e arrivare a un movente. Ma cosa sappiamo del responsabile? Lorenzo Vitali, fermato mentre stava camminando lungo viale Giustiniano Imperatore (Roma), è stato subito portato negli uffici delle forze dell'ordine per essere interrogato. Si tratta di un 30enne. Stando alle ultime informazioni trapelate su di lui, il giovane non avrebbe mai completato gli studi superiori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

