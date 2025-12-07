Chi è il marito di Anbeta Toromani Alessandro Macario | Mi conosce al 100%

Alessandro Macario è il marito della celebre ballerina ed ex volto di Amici, Anbeta Toromani. I due sono sposati dal 2009 e si sono conosciuti al teatro San Carlo di Napoli grazie a Il lago dei cigni di?ajkovskij, dove ricoprivano i ruoli di protagonisti. Da allora non si sono più lasciati. Lei stessa aveva raccontato durante un’ospitata a Verissimo. “In Italia ho trovato anche l’amore”, aveva confessato, “lui è un ballerino e siamo insieme da 15 anni. Io e lui condividiamo l’amore per la danza. Lui conosce Anbeta al: i lati belli e quelli brutti.Lui è un uomo molto dolce e passiamo tantissimo tempo insieme perché lavoriamo anche insieme. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

