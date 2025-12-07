Chi è il marito di Anbeta Toromani Alessandro Macario | Mi conosce al 100%

Metropolitanmagazine.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandro Macario è il marito della celebre ballerina ed ex volto di Amici,  Anbeta Toromani. I due sono sposati dal 2009 e si sono conosciuti al teatro San Carlo di Napoli grazie a  Il lago dei cigni  di?ajkovskij, dove ricoprivano i ruoli di protagonisti. Da allora non si sono più lasciati. Lei stessa aveva raccontato durante un’ospitata a  Verissimo. “In Italia ho trovato anche l’amore”, aveva confessato, “lui è un ballerino e siamo insieme da 15 anni. Io e lui  condividiamo l’amore per la danza. Lui conosce Anbeta al: i lati belli e quelli brutti.Lui  è un uomo molto dolce  e passiamo tantissimo tempo insieme perché lavoriamo anche insieme. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

chi 232 il marito di anbeta toromani alessandro macario mi conosce al 100

© Metropolitanmagazine.it - Chi è il marito di Anbeta Toromani, Alessandro Macario: “Mi conosce al 100%”

News recenti che potrebbero piacerti

232 marito anbeta toromaniAnbeta torna ad Amici 25: chi &#232; la ballerina/ Il fidanzato Alessandro Macario - Anbeta Toromani torna ad Amici 25 come giudice esterno: carriera e vita privata della nota ballerina ed ex allieva del programma ... Secondo ilsussidiario.net

Alessandro Macario, chi &#232; il marito Anbeta Toromani/ Quell’imbarazzante sorpresa a Verissimo: “Terrorizzato” - Dopo 15 anni insieme, i due ballerini si amano ancora come il primo giorno. Si legge su ilsussidiario.net

Anbeta Toromani: «Io e Alessandro non siamo sposati ma lui &#232; mio marito». La paura della mamma per l'operazione: «Poteva finire in tragedia» - Anbeta Toromani è stata ospite nello studio di Verissimo insieme al marito Alessandro Macario. Da leggo.it

Cerca Video su questo argomento: 232 Marito Anbeta Toromani