Chi è il mago della fuga evaso dal carcere di Opera | caccia a Toma Taulant Chi lo ha aiutato?
Opera (Milano) – Un’evasione da film dal carcere di Opera, a Milano. Il fuggitivo è il 41enne Toma Taulant, in passato già protagonista di tre tentativi (riusciti) di scappare dalle case circondariali. Questa volta ha utilizzato il più classico degli schemi: detenuto nel settore di massima sicurezza, nel corso della notte tra sabato e domenica, il cittadino albanese è riuscito a darsi alla fuga dopo avere segato le sbarre di ferro e utilizzato delle lenzuola annodate per calarsi dalla cella dove stava scontando una pena che scade nell'ottobre del 2048 legata ad una serie di reati tra cui anche rapine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
