Chi è il fidanzato di Isobel Kinnear ex tronista di Uomini e Donne bello e famoso

Isobel Kinnear, famosa per aver partecipato ad Amici 22 in qualità di allieva, sembra aver finalmente ritrovato l’amore accanto a un volto noto della televisione. Stando ad alcune voci di corridoio, la giovanissima ballerina, dopo la rottura con Cricca, cantante conosciuto nel corso della sua esperienza all’interno del talent show di Maria De Filippi, avrebbe infatti iniziato a frequentare un ex tronista di Uomini e Donne. Isobel Kinnear avrebbe iniziato una frequentazione con Federico Nicotera. Isobel, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un carosello di fotografie che ritraggono alcuni dei momenti più belli passati ultimamente: in una di queste immagini si vede anche il profilo di un uomo che la ballerina tiene per mano mentre cammina. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

