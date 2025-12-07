Chi è davvero il gambiano che ha stuprato una 26enne nel parco a Cesena

San Mauro Pascoli, 5 dicembre: un 26enne gambiano è stato arrestato dai carabinieri per violenza sessuale aggravata e lesioni ai danni di una giovane donna che faceva jogging sulla ciclovia del Rio Salto. L’uomo, già con precedenti specifici per molestie e sottoposto all’obbligo quotidiano di firma in attesa di rimpatrio, si era appostato tra la vegetazione. Verso l’ora di pranzo ha aggredito la runner, l’ha trascinata in un’area appartata e l’ha violentata. Durante la colluttazione la vittima è riuscita a ferirgli una mano.Subito dopo la chiamata della donna, i carabinieri hanno raggiunto il luogo dell’aggressione insieme ai sanitari. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

