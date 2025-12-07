Chi è Achille Costacurta il figlio di Billy e Martina Colombari | la sua storia fragile
Figlio dell’ex difensore del Milan, Billy Costacurta, e della showgirl e attrice Martina Colombari, Achille ha attraversato anni difficili con droga, cliniche, trattamenti e un dramma personale che lo hanno portato al limite. Figlio di genitori famosi, il ragazzo ha sempre cercato di crescere lontano dai riflettori e costruisce la sua identità tra passioni, errori, difficoltà e cicatrici profonde: «Molti si avvicinavano a me perché flglio di genitori famosi. Da piccolo poteva essere stimolante, col tempo è diventato pesante. E meno male che non ho fatto il calciatore altrimenti il paragone sarebbe stato ancora più schiacciante», racconta al Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Leggi anche questi approfondimenti
Martina Colombari e il difficile rapporto col figlio Achille Costacurta: "Un genitore non è un carabiniere"
La vita privata di Martina Colombari, il matrimonio con Alessandro Costacurta e il figlio Achille
Martina Colombari e la relazione col figlio Achille Costacurta: "Un genitore non è un carabiniere"
Verissimo: arrivano Monica Guerritore, Achille Costacurta e Max Giusti Attese da Silvia Toffanin anche Ivana Spagna ed Ender di Forbidden Fruit. Ecco tutti gli ospiti del weekend - facebook.com Vai su Facebook
Achille Costacurta: "Hashish e fughe dalle comunità, ma non mi pento. I genitori famosi? Un peso" Vai su X
Achille Costacurta, figlio Martina Colombari: dalle droghe al tentato suicidio/ “Fatto tutto per salvarlo” - Martina Colombari protegge il figlio Achille Costacurta dopo il periodo segnato dalla droga e dal tentato suicidio: "Vittima di strumentalizzazione" ... Come scrive ilsussidiario.net
Chi è Martina Colombari, madre di Achille Costacurta/ “Mi chiedevo dove avessi sbagliato” - Martina Colombari, madre di Achille Costacurta: moglie di Billy Costacurta, insieme al marito ha sofferto profondamente per i problemi del figlio ... Riporta ilsussidiario.net
Verissimo, Achille Costacurta chi è: dal tentato suicidio alla rinascita - Il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta ospite oggi nel salotto di Silvia Toffanin ... Segnala msn.com