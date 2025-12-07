Figlio dell’ex difensore del Milan, Billy Costacurta, e della showgirl e attrice Martina Colombari, Achille ha attraversato anni difficili con droga, cliniche, trattamenti e un dramma personale che lo hanno portato al limite. Figlio di genitori famosi, il ragazzo ha sempre cercato di crescere lontano dai riflettori e costruisce la sua identità tra passioni, errori, difficoltà e cicatrici profonde: «Molti si avvicinavano a me perché flglio di genitori famosi. Da piccolo poteva essere stimolante, col tempo è diventato pesante. E meno male che non ho fatto il calciatore altrimenti il paragone sarebbe stato ancora più schiacciante», racconta al Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Achille Costacurta, il figlio di Billy e Martina Colombari: la sua storia fragile