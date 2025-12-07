Chemco più fredda in volata Primo stop interno per l’Aluart
ALUART 54 CHEMCO 60 ALUART SCANDIANO: Fedolfi 8, Balboni ne, Marino, Meglioli A. 5, Capelli, Pellacani, Brevini 15, Todisco 15, Ronchetti, Moretti 2, Meglioli E. 9. All.: Boglioli. CHEMCO PUIANELLO: Valdo n.e., Olajide 9, Manzini, Dettori 11, Dzinic 3, Raiola 6, Cherubini, Cuoghi, Boiardi, Vitari 7, Kirschenbaum 24. All.: Giroldi. Arbitri: Bertolini di Reggio Emilia e Di Nocera di Parma. Parziali: 22-14, 35-29, 42-40. La Chemco Puianello (16) espugna il palaRegnani nel derby tutto reggiano contro l’Aluart Scandiano (12) nell’anticipo dell’undicesima giornata. La Chemco torna così alla vittoria dopo un momento di forma non brillante mentre Scandiano incassa il primo ko stagionale sul parquet amico ma esce a testa altissima dopo aver comandato il derby per oltre tre quarti di gioco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it