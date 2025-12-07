Che tempo farà in Trentino per il ponte dell' Immacolata

Trentotoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ponte dell’Immacolata: che tempo farà in Trentino? La risposta la dà il portale provinciale Meteotrentino che, per oggi e domani, preannuncia giornate asciutte con condizioni nel complesso stabili sull’intero territorio provinciale.Nel pomeriggio e nella serata di oggi, domenica 7 dicembre, è. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Tempo Far224 Trentino Ponte