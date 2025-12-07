Che tempo farà in Trentino per il ponte dell' Immacolata
Ponte dell’Immacolata: che tempo farà in Trentino? La risposta la dà il portale provinciale Meteotrentino che, per oggi e domani, preannuncia giornate asciutte con condizioni nel complesso stabili sull’intero territorio provinciale.Nel pomeriggio e nella serata di oggi, domenica 7 dicembre, è. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
IL METEO DI SABATO 6 DICEMBRE In Trentino locali nubi basse al primo mattino, poi schiarite alternate a temporanei annuvolamenti di nubi alte. Temperature minime in calo, massime stazionarie. Vento deboli o moderati occidentali in quota, settentrionali in - facebook.com Vai su Facebook
Fine settimana di tempo instabile in Trentino con precipitazioni inizialmente deboli per la giornata di domani, sabato 15 novembre, che saranno più intense, diffuse e persistenti domenica e nella prima parte di lunedì. Vai su X