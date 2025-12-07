Che Tempo Che Fa | Ospiti e anticipazioni del 7 dicembre 2025

Fabio Fazio torna questa sera, domenica 7 dicembre 2025, con una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, in onda in diretta dalle 19:30 sul Nove. L’appuntamento promette un mix di sport, spettacolo, arte e attualità, con ospiti di grande rilievo che animeranno il celebre talk show. Ospiti sportivi: Sara Errani e Jasmine Paolini. In apertura, saranno protagoniste Sara Errani e Jasmine Paolini, due stelle del tennis italiano, attualmente terze nella classifica mondiale di doppio e campionesse olimpiche in carica. Le due azzurre vantano un palmarès impressionante: insieme hanno conquistato 9 tornei, tra cui 4 prestigiosi titoli nel 2025, come i WTA 1000 di Doha e Pechino, gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros, che rappresenta il primo Slam nella carriera di Paolini. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Che Tempo Che Fa | Ospiti e anticipazioni del 7 dicembre 2025

