Che Tempo Che Fa | Fazio ospita le tenniste Jasmine Paolini e Sara Errani

Fabio Fazio torna questa sera, domenica 7 dicembre, con una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, in onda dalle 19:30 in diretta sul Nove. Anticipazioni e ospiti del 7 dicembre 2025. Ospiti della puntata: Sara Errani e Jasmine Paolini, fuoriclasse del tennis italiano, terze nella classifica mondiale di doppio e campionesse olimpiche in carica. Insieme hanno vinto 9 tornei, di cui 4 nel 2025: i WTA 1000 di Doha e Pechino, gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros, che segna il primo Slam nella carriera di Jasmine Paolini. Hanno inoltre conquistato i China Open e gli Upper Austria Ladies Linz nel 2024 e i Jasmin Open nel 2023. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

