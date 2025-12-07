Charlene di Monaco e Alberto la cartolina di Natale è pura eleganza

Il periodo più magico dell'anno è ufficialmente iniziato, e le teste coronate di tutta Europa, così come da tradizione, iniziano a inviare la propria personalissima cartolina di Natale – che, oggi, è comodamente diffusa sui social. La più elegante di quest'anno è senz'altro quella di Charlene e Alberto di Monaco, a dir poco raffinati mentre posano assieme ai figli Gabriella e Jacques. E non manca neppure il buffo chihuahua Harley. La cartolina di Natale dei Reali. I primi a condividere sul web la loro cartolina di Natale sono stati Re Carlo e la Regina Camilla d'Inghilterra che, quest'anno, hanno scelto un bucolico scatto dalla loro recente vacanza a Roma.

