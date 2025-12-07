Champions League Inter-Liverpool l’orario della conferenza stampa di Chivu e il programma ufficiale

Inter News 24 Champions League Inter Liverpool entra nel vivo con la vigilia ufficiale: allenamenti e conferenze stampa scandiscono la giornata di lunedì. Martedì 9 dicembre alle ore 21:00, l’Inter di Cristian Chivu, allenatore rumeno subentrato alla guida dei nerazzurri in questa stagione, ospiterà il Liverpool a San Siro per la sesta giornata della fase campionato della UEFA Champions League 20252026. Una sfida di altissimo livello che arriva in un momento positivo per la squadra nerazzurra, reduce da una brillante vittoria in campionato. In vista dell’incontro, è stato ufficializzato il programma completo delle attività di vigilia che coinvolgeranno entrambe le formazioni tra allenamenti e appuntamenti con la stampa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Champions League Inter-Liverpool, l’orario della conferenza stampa di Chivu e il programma ufficiale

