Champions League il Liverpool si presenta a San Siro in netta difficoltà Cosa può sperare l’Inter

Inter News 24 Champions League: in programma martedì sera la sfida tra Inter e Liverpool. I Reds non sono nel loro periodo migliore. Il Liverpool vive uno dei momenti più complicati della sua recente storia proprio alla vigilia della sfida decisiva di Champions League contro l' Inter. La squadra guidata da Arne Slot, tecnico olandese arrivato per raccogliere l'eredità di Klopp, è sprofondata in una situazione che va oltre i semplici risultati negativi. L'ultima sconfitta in Premier League contro il Leeds, arrivata con una prestazione disastrosa sul piano tecnico e mentale, ha fatto esplodere le tensioni interne, trasformando il club in una vera polveriera.

