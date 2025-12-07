Cesena stuprata in pieno giorno mentre fa jogging nel parco
Era appostato tra vegetazione e cespugli, pronto per l'agguato. Ha colto di sorpresa così, venerdì scorso all'ora di pranzo, una donna aggredita e stuprata mentre faceva jogging vicino al fiume di San Mauro Pascoli, in provincia di Cesena. Il responsabile, 26 anni originario del Gambia, è stato poi catturato e arrestato dai carabinieri. Con precedenti specifici, per molestie e violenza sessuale, l'uomo era in attesa di rimpatrio. Venerdì la cinquantenne, intorno alle ore 13 correva lungo la ciclovia, abitulamente frequentata da sportivi, quando l'aggressore le ha sbarrato la strada, l'ha malmenata e trascinata in un luogo appartato per abusarne. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Scopri altri approfondimenti
Orrore a Cesena: stuprata in pieno giorno mentre corre. Un arresto
Il duo italo-australiano Cuocolo-Bosetti approda al teatro Bonci di Cesena con Notte. Da oggi a lunedì alle 18, il pubblico... - facebook.com Vai su Facebook
Orrore a Cesena: stuprata in pieno giorno mentre corre, un arresto. “Ha precedenti e stava per essere espulso” - E’ stata lei stessa a fornire elementi per la cattura del suo aguzzino, trovato ... Scrive msn.com
Stuprata a 50 anni a San Mauro Pascoli mentre fa jogging: il 26enne irregolare preso grazie alle sue indicazioni - La donna stava correndo quando l’uomo è balzato fuori da un cespuglio. Riporta msn.com
Aggredita mentre fa jogging e stuprata in pieno giorno: orrore nella cittadina italiana - Cesena: 50enne aggredita mentre faceva jogging, arrestato il responsabile. Riporta thesocialpost.it