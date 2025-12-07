Cesena ko a Lumezzane Terza battuta d’arresto
LUMEZZANE 2 CESENA 1 LUMEZZANE: Lonni; Stankova, Pizzolato, Barcella, Viscardi, Pinna (47’ st Galdini), Merli (27’ st Sule), Landa (27’ st Licari), Morreale (42’ st Ghisi), Ketis, Burbassi (27’ st Zappa). A disp: Capecchi, Galbiati, Minnei. All. Mazza. CESENA: Serafino, Testa, Zappettini, Zannini, Milan (10’ st Ciabini), Zamboni (23’ st Calegari), Catena, Nano, Fadda, De Muri, Di Luzio. A disp. Bardi. Parnoffi, Battilana, Ciano, Belloli, Groff, Crocino. All. Rossi. Arbitro: Cazzavillan. Reti: 40’ pt Landa, 46’ pt Di Luzio, 43’ st Pinna. Note. Spettatori 500 circa. Ammonite: Barcella, Landa, Testa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
